В Баку пройдет международный джазовый фестиваль

Баку Джаз Фестиваль 2022, запланированный на сентябрь месяц, был отменен в связи с данью памяти шехидам и перенесен на ноябрь.

Баку Джаз Фестиваль 2022, запланированный на сентябрь месяц, был отменен в связи с данью памяти шехидам.

Как передает Report, с 15 по 20 ноября состоится динамичный фестиваль, которые ждут поклонники данного жанра музыки. Обновленная программа выделяется именами известных зарубежных исполнителей, звезд мирового джаза.

Это прежде всего обладатель премии "Грэмми", швейцарский исполнитель Грегори Марет. За последнее десятилетие Грегори стал уникальным и неотразимым голосом в широком спектре современного джазового мира. Список музыкантов, с которыми он сотрудничал в своих проектах говорит за себя: Херби Хэнкок, Пэт Метени, Кассандра Уилсон, Маркус Миллер. 15 ноября в рамках Баку Джаз Фестиваля 2022 состоится выступление Грегори Марета совместно с азербайджанскими музыкантами. В уникальном проекте азербайджанскую сторону представит яркий молодой пианист Эльбей Мамедзаде.

Бразильская дива Элоиза Лоуренсо выступит с зажигательной программой 16 ноября, а далее фестивальные дни продолжатся концертами виртуозного голландского пианиста Майка Дель Ферро, израильского коллектива Йогефа Шетрита, группы немецкого вокального исполнителя экспериментального джаза Майкла Шифеля. Программу Баку Джаз Фестиваля 2022 закроет итальянский дуэт гитариста Федерико Касагранде и трубача Фулвио Сигурта, который был выбран в качестве солиста нового спектакля Sweet Time Suite легендарного Кенни Уиллера.

Второй тур ежегодного конкурса молодых исполнителей джаза “I am Jazzman” пройдет 17 ноября, а награждение победителей конкурса и финальный концерт Ekalogic состоится 19 ноября в Международном Центре Мугама. Отметим, что в этом году количество конкурсантов, подавших заявку на участие составило 63 человека и стало рекордным со дня основания данного конкурса.

Баку Джаз Фестиваль традиционно предлагает своим поклонникам широкую программу, где помимо концертов организуются арт выставки и дни кино на тему джаз. В этом году талантливая современная художница Рамина Саадатхан создала картины, которые объединила в проект под названием “ “Dancing Jazz”. На выставке зрители станут свидетелями того, как картины, созданные под звуки джаза, способны станцевать джаз. Открытие выставки “Танцующие Джаз” состоится 17 ноября в QGallery.

Следующим интересным событием станет презентация фильма о легенде джаза Майлзе Дэвисе в творческом центре YARAT, которую проведет известный кинокритик Ульви Мехти.

Программа Баку Джаз Фестиваля 2022 года станет великолепным пазлом, собранным из ярких элементов музыки и искусства, которая красиво закроет осенний сезон.