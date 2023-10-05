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В Баку пройдет международный джазовый фестиваль

В Баку пройдет международный джазовый фестиваль В Баку 6 октября стартует XVIII Бакинский международный джазовый фестиваль.
Kультурная политика
5 октября 2023 г. 12:02
В Баку пройдет международный джазовый фестиваль

В Баку 6 октября стартует XVIII Бакинский международный джазовый фестиваль.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры и продлится до 15 октября. В рамках фестиваля будут организованы концерты известных джазовых исполнителей и другие интересные мероприятия.

В частности, в рамках фестиваля со специальной программой выступят музыканты из 15 стран, в том числе лауреаты и номинанты премии “Грэмми” - джазовый и рэп-исполнитель из США Тео Крокер, исполнитель джаза на арфе Эдмар Кастанеда и музыкант Грегуар Марет.

14 октября в Центре Гейдара Алиева состоится концерт бразильского вокалиста Марио Бакуны.

В программу джазового фестиваля войдет и традиционный международный конкурс молодых джазовых исполнителей “I am Jazzman!”, будут проведены встречи с обладателями "Jazz & Vinyl" и "Грэмми", исследователем Фуадом Ахундовым, состоится выставка художника Эльдара Гурбанова "Белые птицы джаза".

Отметим, что подробную информацию о Бакинском международном джазовом фестивале можно найти на официальном сайте фестиваля www.bakujazzfestival.com.

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Версия на английском языке Baku to host International Jazz Festival
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda beynəlxalq caz festivalı keçiriləcək

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