В Баку пройдет международный джазовый фестиваль

В Баку 6 октября стартует XVIII Бакинский международный джазовый фестиваль.

В Баку 6 октября стартует XVIII Бакинский международный джазовый фестиваль.

Об этом Report сообщили в Министерстве культуры Азербайджана.

Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры и продлится до 15 октября. В рамках фестиваля будут организованы концерты известных джазовых исполнителей и другие интересные мероприятия.

В частности, в рамках фестиваля со специальной программой выступят музыканты из 15 стран, в том числе лауреаты и номинанты премии “Грэмми” - джазовый и рэп-исполнитель из США Тео Крокер, исполнитель джаза на арфе Эдмар Кастанеда и музыкант Грегуар Марет.

14 октября в Центре Гейдара Алиева состоится концерт бразильского вокалиста Марио Бакуны.

В программу джазового фестиваля войдет и традиционный международный конкурс молодых джазовых исполнителей “I am Jazzman!”, будут проведены встречи с обладателями "Jazz & Vinyl" и "Грэмми", исследователем Фуадом Ахундовым, состоится выставка художника Эльдара Гурбанова "Белые птицы джаза".

Отметим, что подробную информацию о Бакинском международном джазовом фестивале можно найти на официальном сайте фестиваля www.bakujazzfestival.com.