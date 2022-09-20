В Баку пройдет международная конференция на тему толерантности

16 ноября по случаю Международного для толерантности в Баку пройдет международная конференция.

16 ноября по случаю Международного дня толерантности в Баку пройдет международная конференция.

Как сообщает Report, организатором мероприятия является Бакинский международный центр мультикультурализма.

Соответствующая договоренность уже достигнута.

Бакинский международный центр мультикультурализма был создан указом президента страны от 15 мая 2014 года. Основная работа структуры заключается в обеспечении толерантности и культурного, религиозного, языкового разнообразия в соответствии с идеологией азербайджанства, продвижении Азербайджана в мире как центра мультикультурализма, изучении и продвижении существующих мультикультурных моделей.