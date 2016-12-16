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    В Баку пройдет мероприятие "Мультикультурализм и социальная жизнь в Азербайджане и Индонезии"

    Для участия в мероприятии в Баку прибудут доктора индонезийских университетов

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пройдет мероприятие "Мультикультурализм и социальная жизнь в Азербайджане и Индонезии".

    Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, мероприятие состоится 22-23 декабря при организационной поддержке Бакинского международного центра мультикультурализма, Университета "Кавказ" и индонезийских университетов Джуанда, Суракарта и Сунана.

    Для участия в мероприятии в Баку прибудут доктора индонезийских университетов Мунавар Ахмед, Хайдер Бамуалим, Шофван Анвар Абдул Рауф и Усман Абу Бакар.

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