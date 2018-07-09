В Баку пройдет конференция Международного общества музыкального образования

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Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ В Баку 15-20 июля состоится 33 всемирная конференция Международного общества музыкального образования (İnternational Society for Music Education – ISME).

Как сообщили Report в министерстве культуры, конференция с участием более 500 экспертов по музыкальному образованию из различных стран мира пройдет во Дворце Гейдара Алиева, отеле Hilton Baku, Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибекова и Азербайджанской национальной консерватории.

16 июля в 18:00 во Дворце Гейдара Алиева состоится открытие церемонии.

В "Оперном зале" Бакинской музыкальной академии 17 июля в 12:00 выступит генсек Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов. В тот же день в "Концертном зале" Азербайджанской национальной консерватории в 13:30 в рамках конференции состоится особое мероприятие под названием Turkic Session.

Церемония закрытия всемирной конференции состоится 20 июля в 16:00 в "Оперном зале" Бакинской музыкальной академии.