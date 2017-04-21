В Баку пройдет концерт классической музыки Азербайджана и Италии

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 28 апреля в Азербайджанской государственной филармонии пройдет концерт классической музыки Азербайджана и Италии.

Как сообщает Report, концерт посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией.

На концерте в исполнении сопрано Фариды Мамедовой, баритона и контр-тенора Ильхама Назарова, тенора Адиля Ахундова прозвучат классические произведения Дж. Пуччини, Дж. Верди, К. Монтеверди, К. Ализаде и других.

Дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра в этот вечер будет Пьерлуиджи Дестро.