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    В Баку пройдет концерт классической музыки Азербайджана и Италии

    Концерт посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 28 апреля в Азербайджанской государственной филармонии пройдет концерт классической музыки Азербайджана и Италии.

    Как сообщает Report, концерт посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Италией.

    На концерте в исполнении сопрано Фариды Мамедовой, баритона и контр-тенора Ильхама Назарова, тенора Адиля Ахундова прозвучат классические произведения Дж. Пуччини, Дж. Верди, К. Монтеверди, К. Ализаде и других.

    Дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра в этот вечер будет Пьерлуиджи Дестро.

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