В Баку пройдет Global Woman Summit, объединяющий успешных женщин мира

Ежегодно по всему миру проводятся различные международные мероприятия, призванные подчеркнуть значимую роль женщин в современном обществе, представить широкой аудитории женщин, добившихся больших успехов и высоких результатов в своей области.

Ежегодно по всему миру проводятся различные международные мероприятия, призванные подчеркнуть значимую роль женщин в современном обществе, представить широкой аудитории женщин, добившихся больших успехов и высоких результатов в своей области.

Одним из таких мероприятий является Global Woman Summit, который пройдет 19 ноября в столице Азербайджана в отеле Fairmont Baku.

Как сообщает Report, на мероприятии, организованном компанией Reputation на основе официального партнерства бизнес-платформы Millionaire Concept Network, наряду с Азербайджаном примут участие успешные представительницы прекрасного пола из Турции, Италии, Украины, Франции, России, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Катара, Мексики и других стран мира, имеющие большое влияние в общественно-политической, культурной и деловой жизни своих стран.

В первой части гала-вечера перед аудиторией выступят известные спикеры, а во второй - успешные леди будут награждены специальной премией Global Woman Awards.

Основная цель престижного проекта, который проводится в нашей столице уже в четвертый раз, - представить общественности успешных женщин, оценив их труд, вдохновить и побудить других на значимые и важные дела в общественной жизни.

В двухдневной программе Global Woman Summit примут участие более 60 участниц из 30 стран мира.