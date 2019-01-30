В Баку пройдет гастрономический фестиваль "Вкус Франции"

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Международный гастрономический фестиваль "Вкус Франции" пройдет в Баку с 1 по 16 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на Французский институт в Азербайджане (Institut Français d'Azerbaïdjan), подобное мероприятие проводится в ряде стран мира, в том числе в Азербайджане, уже в пятый раз и призвано ознакомить с блюдами французской кухни.

Традицию проведения подобного кулинарного фестиваля в ряде стран мира заложил бывший министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в 2015 году.

В преддверии этого гастрономического праздника, командой Institut Français d'Azerbaïdjan будут организованы показы фильмов и конкурсы, посвященные французской кухне.

Так, каждую пятницу февраля в киноклубе отеля Landmark будут представлены художественные и документальные картины о французской кухне.

Легкая, искрометная и остроумная картина "Повар для президента" ("Les saveurs du Palais", 2012) Кристиана Венсана будет показана киногурманам на этой неделе 1 февраля.

Вход на показы фильмов бесплатный.