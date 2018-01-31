В Баку пройдет фотовыставка "Russian Business Guide"

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку 12 февраля состоится открытие фотовыставки "Russian Business Guide", передает Report со ссылкой на пресс-службу центра.

Фотовыставка посвящена предпринимателям и общественным деятелям, родившимся в Азербайджане, но строящим свой бизнес и реализующим творческие проекты в России. Среди ее героев - Год Нисанов, Мамед Агаев, Муслим Муслимов, Шахид Аскеров, Нармин Ширалиева, Ализаман Сабиров, Бахтияр Алиев и многие другие.

"В каждой фотографии – личная история, фрагмент жизни, наполненный планами и мечтами, рабочим настроением или любовью к искусству", - говорится в сообщении центра.

Всего в экспозицию вошли 36 фотографий, подготовленных профессиональными фотографами.

Фотовыставка подготовлена при содействии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Союза журналистов России, Торгового представительства России в Азербайджане и представительства Россотрудничества в Азербайджане.

Выставка будет экспонироваться в РИКЦ до 23 февраля, вход свободный.