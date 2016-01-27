В Баку пройдет фотовыставка "Россия – Азербайджан: 2015"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ 3 февраля в Российском информационно-культурном центре Баку состоится открытие фотовыставки "Россия – Азербайджан: 2015". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, мероприятие организовано посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане и приурочено ко Дню дипломатического работника России.

В ходе выставки посетителям будут представлены редкие и малоизвестные фотодокументы, отображающие наиболее значимые для России и Азербайджана мероприятия и встречи, состоявшиеся в 2015 году.