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    В Баку пройдет фотовыставка "Россия – Азербайджан: 2015"

    Мероприятие приурочено ко Дню дипломатического работника России

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ 3 февраля в Российском информационно-культурном центре Баку состоится открытие фотовыставки "Россия – Азербайджан: 2015". Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ, мероприятие организовано посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане и приурочено ко Дню дипломатического работника России.

    В ходе выставки посетителям будут представлены редкие и малоизвестные фотодокументы, отображающие наиболее значимые для России и Азербайджана мероприятия и встречи, состоявшиеся в 2015 году.

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