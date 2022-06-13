В Баку пройдет фестиваль, посвященный 30-летию установления дипотношений Азербайджана и Японии

В Баку пройдет фестиваль True Colors, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией.

В Баку пройдет фестиваль True Colors, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Японией.

Как передает Report, мероприятие состоится 24-25 июня на Бакинском приморском бульваре.

Фестиваль организован при поддержке Национальной Федерацией Абилимпии Азербайджана, посольства Японии в Азербайджане и The Nippon Foundation.

В рамках фестиваля, в котором примут участие талантливые люди с ограниченными возможностями из Азербайджана и Японии, пройдут концерты, танцы и театральные постановки.

Фестиваль True Colors проводится в разных странах с 2006 года, в нем принимают участие более 1 200 артистов из более чем 30 стран.