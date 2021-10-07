В Баку пройдет Фестиваль света

В октябре этого года в Баку планируется проведение аудиовизуализации проекта "Фестиваль света. Низами Гянджеви". Фестиваль будет проводиться при поддержке Министерства культуры Азербайджана и ряда государственных учреждений.

В октябре этого года в Баку планируется проведение аудиовизуализации проекта "Фестиваль света. Низами Гянджеви". Фестиваль будет проводиться при поддержке Министерства культуры Азербайджана и ряда государственных учреждений.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, целью его проведения является привлечение большего общественного интереса к изучению, сохранению и передаче будущим поколениям богатого поэтического, философско-общественного наследия Низами Гянджеви.

Фестиваль, который пройдет в формате 3D аудиовизуальной проекции, продлится 4 дня – 14, 15, 16, 17 октября. В ходе фестиваля на фасаде Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви и на Девичьей башне будут воссозданы миниатюры, выполненные по мотивам "Хамсе".

Отметим, что в связи с тем, что в 2021 году исполняется 880 лет со дня рождения великого поэта и мыслителя Низами Гянджеви, согласно распоряжению президента Азербайджана №2408 от 5 января 2021 года, текущий год объявлен "Годом Низами Гянджеви".