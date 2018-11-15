В Баку пройдет Фестиваль польских фильмов "Висла"

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет 3-й Фестиваль польских фильмов "Висла".

Как передает Report, в рамках фестиваля будут показаны такие картины, как "Варшавская битва. 1920", " Справедливый", "Город 44", " Налог на любовь" и другие работы польских режиссеров.

Фильмы можно будет посмотреть с 22 по 28 ноября в 19:00 в Ландмарк "Rotunda -1".

Вход на показы свободный.