В Баку пройдет Фестиваль польских фильмов "Висла"

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Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет 3-й Фестиваль польских фильмов "Висла".
Как передает Report, в рамках фестиваля будут показаны такие картины, как "Варшавская битва. 1920", " Справедливый", "Город 44", " Налог на любовь" и другие работы польских режиссеров.
Фильмы можно будет посмотреть с 22 по 28 ноября в 19:00 в Ландмарк "Rotunda -1".
Вход на показы свободный.
Tural AsadiАвтор новости