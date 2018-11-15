 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку пройдет Фестиваль польских фильмов "Висла"

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пройдет 3-й Фестиваль польских фильмов "Висла".

    Как передает Report, в рамках фестиваля будут показаны такие картины, как "Варшавская битва. 1920", " Справедливый", "Город 44", " Налог на любовь" и другие работы польских режиссеров.

    Фильмы можно будет посмотреть с 22 по 28 ноября в 19:00 в Ландмарк "Rotunda -1". 

    Вход на показы свободный.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi