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    В Баку пройдет фестиваль Новруза

    Участники выставки, жители и гости cтолицы получат возможность лучше ознакомиться с национальной кухней

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ С 20-го по 25-ое марта на Площади фонтанов для бакинцев и туристов столицы состоится Новрузовский фестиваль. 

    Как сообщает Report, мероприятие будет организовано совместно министерством культуры и туризма Азербайджана, Национальным бюро по пропаганде туризма и Главным управлением культуры и туризма Баку.

    Участники выставки, жители и гости Баку получат возможность лучше ознакомиться с национальной кухней и образцами прикладного искусства.

    На Площади фонтанов также пройдут различные развлекательные мероприятия. Перед отдыхающими выступят музыкальные коллективы и ансамбли народного творчества из регионов, а также известные певцы.

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