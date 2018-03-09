В Баку пройдет фестиваль Новруза

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ С 20-го по 25-ое марта на Площади фонтанов для бакинцев и туристов столицы состоится Новрузовский фестиваль.

Как сообщает Report, мероприятие будет организовано совместно министерством культуры и туризма Азербайджана, Национальным бюро по пропаганде туризма и Главным управлением культуры и туризма Баку.

Участники выставки, жители и гости Баку получат возможность лучше ознакомиться с национальной кухней и образцами прикладного искусства.

На Площади фонтанов также пройдут различные развлекательные мероприятия. Перед отдыхающими выступят музыкальные коллективы и ансамбли народного творчества из регионов, а также известные певцы.