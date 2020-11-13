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В Баку пройдет международный онлайн-фестиваль современного искусства

В Баку пройдет международный онлайн-фестиваль современного искусства В Баку пройдет международный фестиваль современного искусства "Девичья башня. Быть женщиной"
Kультурная политика
13 ноября 2020 г. 11:29
В Баку пройдет международный онлайн-фестиваль современного искусства

В Баку пройдет международный фестиваль современного искусства "Девичья башня. Быть женщиной" (MAIDEN TOWER. To Be a Woman).

Как передает Report, фестиваль, который пройдет онлайн 16-24 ноября, организуют посольство Латвии в Азербайджане при сотрудничестве с Делегацией Европейского Союза (ЕС).

В этом году Фестиваль будет посвящен Резолюции 1325 СБ ООН о женщинах, мире и безопасности, в которой подчеркивается справедливое участие женщин в процессах принятия решений, способствующих к миру.

Основная тема фестиваля - "Женщины за мир". Он объединит международных экспертов и даст возможность поделиться своим опытом по предотвращению домашнего насилия в период пандемии COVID-19, а также осмыслить влияние пандемии и военных конфликтов на жизнь женщин через призму современного искусства.

Программа фестиваля включает презентации, показы, концерты, выставки и конференции.

Международный фестиваль современного искусства "Девичья башня. Быть женщиной" был инициирован заслуженной артисткой Азербайджана Сабиной Шихлинской в ​​2009 году в Баку.

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Версия на английском языке Baku to host International Festival of Contemporary Art

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