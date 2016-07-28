В Баку пройдет фестиваль культуры Индонезии

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В октябре в Баку ожидается проведение фестиваля культуры Индонезии.

Об этом Report сообщил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани.

Он отметил, что в связи с этим провел встречу в министерстве культуры и туризма Азербайджана. По его словам, в настоящее время ведется работа по определению дат и места проведения фестиваля.

Х.Б.Фанани сообщил, что на фестивале будут продемонстрированы национальные танцы, представления, кулинария Индонезии, а также состоится распродажа традиционной индонезийской одежды - батик.