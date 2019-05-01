В Баку пройдет фестиваль корейской музыки K-pop.

Об этом Report сообщили в посольстве Кореи в Азербайджане.

Отмечается, что фестиваль пройдет 4 мая в Бакинской музыкальной академии.

Мероприятие будет организовано уже в шестой раз диппредставительством Кореи в Баку.

K-pop (от англ. Korean pop) - музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников среди молодёжи во всём мире.