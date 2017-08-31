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    В Баку пройдет Фестиваль европейской толерантности IMAGINE

    В рамках мероприятия ожидается участие ряда известных режиссеров, музыкантов и других мастеров искусства

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ 12-20 октября этого года в Баку пройдет Фестиваль европейской толерантности IMAGINE.

    Как сообщает Report, фестиваль IMAGINE организовывается в рамках совместного сотрудничества представительства Евросоюза в Азербайджане, аккредитованных в Азербайджане посольств стран-членов структуры, "Park Cinema", "Landmark Hotel", "DocuBaku", "United Cultures", Baku Media Centre, YARAT и при содействии "Turkish Airlines".

    В рамках фестиваля пройдет ряд мероприятий: состоятся обсуждения и дебаты, показ фильмов, фото- и видеоконкурсы, выставки и пр.

    Здесь ожидается участие ряда известных режиссеров, музыкантов и других мастеров искусства.

    Основная цель фестиваля заключается в том, чтобы в различных образцах искусства отразились такие ценности, как межкультурный диалог и толерантность. 

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