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    В Баку пройдет День культуры Колумбии

    Гости ознакомятся с колумбийской национальной кухней и музыкой

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ 10 сентября в Баку пройдет День культуры Колумбии.

    Как сообщили Report в посольстве Колумбии в Азербайджане, на мероприятии будут представлены образцы колумбийской национальной кухни.

    Гости также ознакомятся с национальной музыкой в исполнении известной колумбийской группы "Tata Morena".

    На мероприятии примут участие сотрудники посольства Колумбии, главы и представители аккредитованных в Азербайджане дипмиссий, члены колумбийской диаспоры в Азербайджане и т.д.

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