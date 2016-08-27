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    В Баку пройдет день индонезийского кофе

    Кофе будет предлагаться посетителям бесплатнo

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Баку 28 августа пройдет день индонезийского кофе.

    Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, в рамках мероприятия, которое пройдет в одном из кофейных кафе в Баку, будут продемонстрированы сорта кофе, выращенные в 6 различных областях страны.

    Мероприятие пройдет с 1 часа дня до 10 часов вечера. Кофе будет предлагаться посетителям бесплатно.

    Отметим, что сорт индонезийского кофе "копи лювак" является самым дорогим сортом кофе в мире.

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