В Баку пройдет день индонезийского кофе

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ В Баку 28 августа пройдет день индонезийского кофе.

Как сообщили Report в посольстве Индонезии в Азербайджане, в рамках мероприятия, которое пройдет в одном из кофейных кафе в Баку, будут продемонстрированы сорта кофе, выращенные в 6 различных областях страны.

Мероприятие пройдет с 1 часа дня до 10 часов вечера. Кофе будет предлагаться посетителям бесплатно.

Отметим, что сорт индонезийского кофе "копи лювак" является самым дорогим сортом кофе в мире.