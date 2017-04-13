В Баку пройдет четвертый фестиваль корейской современной музыки K-pop

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Баку пройдет четвертый фестиваль корейской современной музыки “Bakı K-pop”.

Как сообщили Report в посольстве Республики Корея в Азербайджане, фестиваль приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Мероприятие состоится 29 апреля в Бакинском государственном университете. Также состоятся выступления азербайджанских музыкантов, лотерея и выставка, посвященная Корее.

Организаторами фестиваля помимо посольства Кореи являются БГУ и Ассоциация любителей Кореи в Азербайджане (HANSAMO Azerbaijan).

Желающие выступить на фестивале должны по электронной почте до 23 апреля обратиться по адресу a.hamidzada@hotmail.com, отправить ролик своего выступления или же принести в само посольство.

После оценки обратившихся будут избраны 10 команд для выступления на мероприятии.