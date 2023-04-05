В Баку пройдет благотворительный Пасхальный базар

22 апреля в Русском доме в Баку состоится традиционный благотворительный пасхальный базар.

22 апреля в Русском доме в Баку состоится традиционный благотворительный пасхальный базар.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Российского информационно-культурного центра, мероприятие пройдет при поддержке Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, Координационного совета российских соотечественников, Русской общины в Азербайджане, Центра русской культуры и Центра татарской молодежи "Яшлек".

Посетители смогут приобрести подарки и продукцию, изготовленные мастерами вручную.

Средства от акции будут направлены на оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Пасхальный базар будет открыт с 12:00 до 17:00.