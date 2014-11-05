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    В Баку пройдет концерт польской классической музыки

    На концерте будут исполнены произведения известных польских композиторов

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Посольство Польши в Азербайджане и художественное сообщество Piano Classic организуют 12 ноября в Баку концерт классической музыки.

    Как сообщили Report в посольстве Польши, концерт состоится в рамках Дней польской музыки в честь 11 ноября - Дня Независимости Польской республики. Концерт пройдет в Театре песни им. Рашида Бейбутова.

    На концерте в исполнении пианиста Мариан Собула прозвучат произведения таких известных польских композиторов, как Фредерик Шопен, Игнаций Ян Падеревский, Ян Белетскин.

    Вход на концерт бесплатный.

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