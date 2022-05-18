О нас

В Баку проходит рыбный фестиваль Balık ekmek

В Баку проходит рыбный фестиваль Balık ekmek В рамках 15-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro Министерство сельского и лесного хозяйства Турции провело фестиваль рыбной продукции Balık ekmek перед Бакинским экспо-центром.
Kультурная политика
18 мая 2022 г. 14:25
В Баку проходит рыбный фестиваль Balık ekmek

В рамках 15-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro Министерство сельского и лесного хозяйства Турции провело фестиваль рыбной продукции Balık ekmek перед Бакинским экспо-центром.

Начальник Службы по охране биологического разнообразия Фирудин Алиев в беседе с Report отметил, что изучение этого опыта, ставшего традиционным в братской стране и направленного на поощрение развития аквакультуры, рыбных хозяйств, а также увеличение потребления необходимой рыбной продукции, актуально и для Азербайджана.

Начальник службы отметил, что впервые организованный в Азербайджане фестиваль рыбной продукции будет способствовать расширению и развитию рыбных хозяйств (аквакультуры) в Азербайджане, внедрению опыта Турции в этой области, пропаганде формирования интенсивного товарного рыболовства в условиях аквакультуры в нашей стране и увеличению потребления рыбной продукции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Balık ekmek” festivalı keçirilir

Экслюзивные новости

В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32
Состоится ли референдум на оккупированных территориях Украины?
Состоится ли "референдум" на оккупированных территориях Украины?
17 мая 2022 г. 18:14
В 37 школах Баку назначены новые директора
В 37 школах Баку назначены новые директора
17 мая 2022 г. 17:41
Рахид Алекберли: Строительство умного села и умного города создает основу для формирования кибер-среды
ФотоРахид Алекберли: Строительство "умного села" и "умного города" создает основу для формирования кибер-среды
17 мая 2022 г. 15:32
В Брюсселе состоятся дебаты по усовершенствованию Международной энергетической хартии
В Брюсселе состоятся дебаты по усовершенствованию Международной энергетической хартии
17 мая 2022 г. 14:30
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
Милли Меджлис проведет внеочередную сессию
17 мая 2022 г. 09:39
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
Разрабатывается единая транспортно-логистическая стратегия Азербайджана
16 мая 2022 г. 18:25
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
Глава МВД Украины: Жертвы среди населения в Донецкой области могут исчисляться тысячами
16 мая 2022 г. 13:13
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
Болгария сможет импортировать почти втрое больше объемов газа из Азербайджана в этом году
16 мая 2022 г. 12:45
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
Бакинский порт: Большая часть грузов Северного коридора будет перенаправлена в Средний коридор
16 мая 2022 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi