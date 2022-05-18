В Баку проходит рыбный фестиваль Balık ekmek

В рамках 15-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro Министерство сельского и лесного хозяйства Турции провело фестиваль рыбной продукции Balık ekmek перед Бакинским экспо-центром.

В рамках 15-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro Министерство сельского и лесного хозяйства Турции провело фестиваль рыбной продукции Balık ekmek перед Бакинским экспо-центром.

Начальник Службы по охране биологического разнообразия Фирудин Алиев в беседе с Report отметил, что изучение этого опыта, ставшего традиционным в братской стране и направленного на поощрение развития аквакультуры, рыбных хозяйств, а также увеличение потребления необходимой рыбной продукции, актуально и для Азербайджана.

Начальник службы отметил, что впервые организованный в Азербайджане фестиваль рыбной продукции будет способствовать расширению и развитию рыбных хозяйств (аквакультуры) в Азербайджане, внедрению опыта Турции в этой области, пропаганде формирования интенсивного товарного рыболовства в условиях аквакультуры в нашей стране и увеличению потребления рыбной продукции.