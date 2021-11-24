В Баку проходит Международный форум Низами Гянджеви

В рамках года Низами Гянджеви, объявленного по случаю 880-летия со дня рождения видного представителя мировой литературы, гениального азербайджанского мыслителя и поэта Низами Гянджеви, при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Исполнительной вла

В рамках года Низами Гянджеви, объявленного по случаю 880-летия со дня рождения видного представителя мировой литературы, гениального азербайджанского мыслителя и поэта Низами Гянджеви, при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Исполнительной власти города Баку стартовал международный форум на тему "Творчество Низами Гянджеви - как мост между культурами".

Как передает Report, в работе форума принимают участие министр культуры Анар Керимов, заместитель премьер-министра Али Ахмедов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в области культуры Михаил Швыдкой, министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков и другие лица.

К участию в форуме приглашены более 40 ученых, деятели науки и эксперты, чиновники, ректоры вузов, представители международных организаций и дипломаты из 15 стран.

В рамках форума будут проведены дискуссии, различные презентации, двусторонние встречи и другие мероприятия.