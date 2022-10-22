В Баку проходит Международная благотворительная ярмарка

В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку проходит Международная благотворительная ярмарка.

В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку проходит Международная благотворительная ярмарка.

Как передает Report, организованное министерством иностранных дел мероприятие приурочено к 30-летию партнерства между Азербайджаном и ООН, трехлетию председательства Азербайджана в Движении неприсоединения и Дню ООН.

На мероприятии представлены стенды с сувенирами и национальными блюдами более 30 стран мира.

Все вырученные на благотворительной ярмарке средства будут переданы проекту ЮНИСЕФ для детей с ограниченными возможностями здоровья.