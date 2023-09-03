В Баку проходит мероприятие под названием "Путешествие в этнокультурную среду Западного Азербайджана"

Министерство культуры проводит мероприятие под названием "Путешествие в этнокультурную среду Западного Азербайджана" на открытой площадке перед Центром Гейдара Алиева с целью демонстрации этнокультурной среды, а также нематериального культурного наследия Западного Азербайджана.
Как передает Report, в мероприятии принимают участие ряд представителей государства и правительства.
В рамках мероприятия экспонируются стенд с национальной одеждой и кухней, предметы быта, используемые в повседневной жизни, 3D-модели избранных исторических памятников Западного Азербайджана.
После окончания мероприятия запланирован гала-концерт.