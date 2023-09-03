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В Баку проходит мероприятие под названием "Путешествие в этнокультурную среду Западного Азербайджана"

В Баку проходит мероприятие под названием "Путешествие в этнокультурную среду Западного Азербайджана" Министерство культуры проводит мероприятие под названием "Путешествие в этнокультурную среду Западного Азербайджана" на открытой площадке перед Центром Гейдара Алиева с целью демонстрации этнокультурной среды, а также нематериального культурного наследия
Kультурная политика
3 сентября 2023 г. 19:20
В Баку проходит мероприятие под названием Путешествие в этнокультурную среду Западного Азербайджана

Министерство культуры проводит мероприятие под названием "Путешествие в этнокультурную среду Западного Азербайджана" на открытой площадке перед Центром Гейдара Алиева с целью демонстрации этнокультурной среды, а также нематериального культурного наследия Западного Азербайджана.

Как передает Report, в мероприятии принимают участие ряд представителей государства и правительства.

В рамках мероприятия экспонируются стенд с национальной одеждой и кухней, предметы быта, используемые в повседневной жизни, 3D-модели избранных исторических памятников Западного Азербайджана.

После окончания мероприятия запланирован гала-концерт.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Qərbi Azərbaycanın etno-mədəni mühitinə səyahət” adlı tədbir keçirilir

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