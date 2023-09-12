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В Баку состоялся мастер-класс мексиканской кухни

В Баку состоялся мастер-класс мексиканской кухни В Баку cостоялся мастер-класс мексиканской кухни при участии всемирно известного шеф-повара Луиса Пальмеро
Kультурная политика
12 сентября 2023 г. 19:44
В Баку состоялся мастер-класс мексиканской кухни

В Баку прошел мастер-класс мексиканской кухни при участии всемирно известного шеф-повара Луиса Пальмероcа.

Как сообщает Report, мастер-класс организован при содействии посольства Мексики в Азербайджане.

В ходе мероприятия гостям продемонстрировали способ приготовления известного мексиканского супа из бобов (La sopa de frijol), а также знаменитого блюда из куриного мяса, залитого арахисовым соусом и специями ( El pollo encacahuatado).

Далее состоялась дегустация приготовленных шеф-поваром блюд.

Ранее Л.Пальмероc также стал гостем на телеканале Aztv.

Шеф-повар Луис Пальмерос родился в мексиканском штате Веракрус. На родине у него есть собственный знаменитый ресторан "El Cuarto Blanco" (Белая Комната).

Приготовленные шеф-поваром блюда пробовали в столицах Испании, Франции, Великобритании, Бельгии, Таиланда, США, Андорры, а также в ряде городов Мексики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Meksika mətbəxi üzrə master-klass keçirilib

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