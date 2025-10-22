Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В Баку проходит концертная программа по случаю Национального дня Венгрии

    Kультурная политика
    • 22 октября, 2025
    • 20:09
    В Баку проходит концертная программа по случаю Национального дня Венгрии и годовщины Революции 1956 года.

    Как передает Report, мероприятие, организованное посольством Венгрии в Азербайджане, началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

    Посол Венгрии Тамаш Торма в своем выступлении обратил внимание на плодотворное развитие двусторонних отношений.

    Глава дипмиссии вручил орден "Командорский крест со звездой за заслуги" председателю азербайджано-венгерской межпарламентской группы дружбы Али Гусейнли, которым его наградил президент Венгрии Тамаш Шуйок.

    Вечер продолжился концертной программой ансамбля Тиллы Тёрёк.

    Национальный день Венгрии Баку
