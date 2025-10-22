В Баку проходит концертная программа по случаю Национального дня Венгрии и годовщины Революции 1956 года.

Как передает Report, мероприятие, организованное посольством Венгрии в Азербайджане, началось с исполнения государственных гимнов обеих стран.

Посол Венгрии Тамаш Торма в своем выступлении обратил внимание на плодотворное развитие двусторонних отношений.

Глава дипмиссии вручил орден "Командорский крест со звездой за заслуги" председателю азербайджано-венгерской межпарламентской группы дружбы Али Гусейнли, которым его наградил президент Венгрии Тамаш Шуйок.

Вечер продолжился концертной программой ансамбля Тиллы Тёрёк.