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В Баку проходит кинофорум "Азербайджанское кино-125: реальность, вызовы и цели"

В Баку проходит кинофорум "Азербайджанское кино-125: реальность, вызовы и цели" 20 апреля в Центре Гейдара Алиева начал работу кинофорум на тему "Азербайджанское кино-125: реальность, вызовы и цели", организованный Министерством культуры совместно с Центром Гейдара Алиева.
Kультурная политика
20 апреля 2023 г. 12:22
В Баку проходит кинофорум Азербайджанское кино-125: реальность, вызовы и цели

20 апреля в Центре Гейдара Алиева начал работу кинофорум на тему "Азербайджанское кино-125: реальность, вызовы и цели", организованный Министерством культуры совместно с Центром Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, открывший мероприятие министр культуры Адиль Керимли рассказал о значении форума и пути развития азербайджанского кино.

А.Керимли отметил, что форум проводится в рамках "Года Гейдара Алиева" в преддверии 100-летия со дня рождения великого лидера. Он подчеркнул, что общенациональный лидер всегда оказывал поддержку развитию культуры.

"Основная цель форума - собрать вместе кинематографистов, использовать эту платформу для развития данной области. Долгое время у профессионалов не было таких условий для масштабного обсуждения проблем этой сферы. Мы должны по достоинству оценить эту возможность", - сказал А.Керимли.

Отметим, что в рамках форума, который продлится два дня, состоятся обсуждения относительно настоящего и будущего азербайджанского кино.

Форум продолжится панельными дискуссиями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda “Azərbaycan Kinosu - 125: Reallıq, Çağırışlar və Hədəflər” mövzusunda Kino forumu keçirilir

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