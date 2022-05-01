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В Баку проходит фестиваль келагаи

В Баку проходит фестиваль келагаи История производства и ношения кялагаи - национального женского платка из шёлка - уходит корнями в далёкое прошлое.
Kультурная политика
1 мая 2022 г. 20:30
В Баку проходит фестиваль келагаи

История производства и ношения келагаи - национального женского платка из шёлка - уходит корнями в далёкое прошлое.

Как передает Report, эти слова сказал основатель мастерской по изготовлению келагаи "Джахангир Т" Джалилом Таривердиевым.

"С большими трудностями мы с Реной ханым Ибрагимбековой основали мастерскую по производству келагаи в Басгале. Келагаи - это целое искусство, которое начинается с выращивания барамы, шелковичных гусениц. Сейчас мало осталось старых мастеров келагаи. Я считаю, что искусство келагаи должно жить и развиваться", - сказал Дж. Таривердиев.

На выставке были представлены также стенды с другими видами изделий ручной работы.

Напомним, что в ноябре 2014 года на 9-й сессии ЮНЕСКО традиционное искусство и символика келагаи, его изготовление и ношение были включены от Азербайджана в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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