В Баку проходит церемония прощания с Рамизом Азизбейли

В Баку началась церемония прощания с Народным артистом Азербайджана, кинорежиссером Рамизом Азизбейли.
Как сообщает Report, тело покойного было доставлено в дом, где он проживал.
На церемонии во дворе дома, где жил народный артист, принимают участие члены семьи, родственники и друзья Р.Азизбейли.
Р.Азизбейли скончался 9 июля в госпитале модульного типа, расположенном в бакинском поселке Зых, где проходят лечение больные коронавирусом.
Рамиз Азизбейли родился 20 июля 1948 года в городе Баку.
Аллах рехмет элесин!