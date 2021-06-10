В Баку проходит церемония прощания с Рамизом Азизбейли

В Баку началась церемония прощания с Народным артистом Азербайджана, кинорежиссером Рамизом Азизбейли.

В Баку началась церемония прощания с Народным артистом Азербайджана, кинорежиссером Рамизом Азизбейли.

Как сообщает Report, тело покойного было доставлено в дом, где он проживал.

На церемонии во дворе дома, где жил народный артист, принимают участие члены семьи, родственники и друзья Р.Азизбейли.

Р.Азизбейли скончался 9 июля в госпитале модульного типа, расположенном в бакинском поселке Зых, где проходят лечение больные коронавирусом.

Рамиз Азизбейли родился 20 июля 1948 года в городе Баку.

Аллах рехмет элесин!