В Баку проходит церемония прощания с народной артисткой Ираной Тагизаде

В мечети Тезепир проходит церемония прощания с народной артисткой, заслуженным деятелем искусств, режиссером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ираной Тагизаде.

В мечети Тезепир проходит церемония прощания с народной артисткой, заслуженным деятелем искусств, режиссером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ираной Тагизаде.

Как сообщает Report, в церемонии принимают участие члены семьи, родственники и друзья покойной, а также представители общественности.

Директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженный работник культуры Адалят Гаджиев сказал журналистам, что проработал вместе с И.Тагизаде более 30 лет: "Уход Ираны - большая потеря для нашей культуры. Последний раз она сыграла в спектакле по мотивам пьесы Джафара Джаббарли "Айдын". У нее был свой индивидуальный стиль. Когда мне позвонил ее супруг и сказал, что Ирана скончалась, я не мог поверить, что ее больше нет".

После церемонии прощания народная артистка будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы" ("Волчьи ворота").

И.Тагизаде родилась 7 мая 1957 года в Баку. Она скончалась 9 апреля.