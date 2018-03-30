В Баку проходит Благотворительный Пасхальный базар

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку открылся Благотворительный Пасхальный базар.

Как сообщает Report , открывший мероприятие Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр в своем выступлении отметил, что благотворительность в современное время очень актуальна, так как в ней нуждаются дети.

"Мы переживаем за то, что произошло в России, в Кемерове. Среди жертв много детей. Мы молимся за их души и скорейшее выздоровление пострадавших…", - заявил владыка.

Глава РИКЦ в Баку Валентин Денисов вручил благодарственные письма представительства Россотрудничества всем художникам, принявшим активное участие в благотворительном мероприятии.

Отметим, что Пасхальный базар по сути является выставкой художественных промыслов народов Азербайджана. В рамках мероприятии выставлены художественные работы представителей Землячества казаков Азербайджана, известных азербайджанских художников и мастеров народного творчества, а также работы и поделки детского дома №3 города Баку.

Все вырученные средства в ходе Благотворительного Пасхального базара пойдут на нужды детей в Азербайджане, оставшихся без попечения родителей.

Отметим, что благотворительный базар уже девятый год проводится РИКЦ в совместно с Бакинско-Азербайджанской епархией Русской православной церкви.