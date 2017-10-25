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    В Баку приехал известный французский аккордеонист

    Он выступит с концертной программой
    © Report/ Elshan Baba

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Баку приехал известный французский аккордеонист Ришар Гальяно.

    Как сообщает Report, в рамках Бакинского международного джаз-фестиваля музыкант выступит на концерте, посвященном 25-летию дипломатических отношений между Азербайджаном и Францией.

    Он заявил, что на сегодняшнем концерте постарается создать французскую атмосферу.

    По словам посла Франции в Азербайджане Аурелии Буше, фестиваль представляет важное значение для расширения культурных связей между странами.

    Отметим, что Р.Гальяно исполняет произведения в любом музыкальном жанре. У музыканта более 50-ти дисков. Он также сотрудничает с музыкантами, исполняющими джаз и шансон. 

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