В Баку прибыла генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова - ФОТО

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова прибыла в Баку для участия в III Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который пройдет 18-19 мая.

Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ отмечает, что И.Бокова сообщила, что основными темами обсуждений на предстоящем Форуме будут защита общечеловеческих ценностей на фоне происходящих в мире конфликтов, развитие межкультурного диалога во всех сферах.

По ее мнению, решение проблемы нарастания противоречий и насилия в мире возможно путем всяческого поощрения межкультурного диалога, пропаганды толерантности, сохранения культурного наследия.

Ирина Бокова отметила, что этот Форум удачно вписывается в общую программу ЮНЕСКО, и выразила уверенность в том, что он пройдет успешно.