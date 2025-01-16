В Баку при поддержке посольства Латвии прошла выставка "Шепчущий лес - Наука звука"

В Gazelli Art House при поддержке посольства Латвии состоялась выставка Элнары Насирли "Шепчущий лес - Наука звука", посвященная богатому биоразнообразию лесов Азербайджана и Латвии.

В Gazelli Art House при поддержке посольства Латвии состоялась выставка Эльнары Насирли "Шепчущий лес - Наука звука", посвященная богатому биоразнообразию лесов Азербайджана и Латвии.

Как передает Report, экспозиция демонстрирует шелест листьев деревьев, собранных в лесах Азербайджана и Латвии.

Для ее создания были использованы инновационные звуковые технологии, включая музыку, созданную на основе звуков различных видов местных растений.

"Уникальность этой экспозиции заключается в том, что вы услышите звуки растений и деревьев из Карабаха, которые были высушены", - отметила куратор мероприятия Сабина Шихлинская.

Наряду со звуковой экспозицией была продемонстрирована концепция экологической технологии будущего, которую ранее представляли на COP29 в Баку.

"Она [концепция] иллюстрирует антиутопическое будущее, где деревья вымерли <...>. В этом будущем каждый человек обязан платить “углеродный налог” - иметь квоту на потребление кислорода и поглощение CO 2 , а также приобретать или создавать устройство очищающее воздух", - пояснила Эльнара Насирли.

Отметим, что экспозиция впервые была представлена 7 ноября. Выставку посетили экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, а также латвийские министры сельского хозяйства и климата в рамках конференции COP29.



Фото: Эхтирам Джабиев