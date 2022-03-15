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В Баку презентован проект "Разговоры о Шуше"

В Баку презентован проект "Разговоры о Шуше" В Баку презентован проект "Разговоры о Шуше" ("Shusha talks").
Kультурная политика
15 марта 2022 г. 11:53
В Баку презентован проект Разговоры о Шуше

В Баку презентован проект "Разговоры о Шуше" ("Shusha talks").

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Анар Керимов, деятели культуры и искусства.

Цель проекта - изучить мнение представителей общественности, деятелей культуры и искусства, блогеров и представителей творческой индустрии относительно возрождения Карабаха.

В рамках проекта Министерство культуры организует встречи, проведет обмен мнениями в связи с "Годом Шуши".

Министр культуры Анар Керимов отметил, что проект "Разговоры о Шуше" посвящен "Году Шуши": "Мы хотим, чтобы в этом году в стране царила праздничная атмосфера Шуши. Во всех наших мероприятиях мы должны лейтмотивом пропагандировать Шушу".

По его словам, в этом году будет отмечаться 270-летие основания города Шуши: "Шуша имеет не только историческое значение, это - колыбель культуры Азербайджана".

А.Керимов отметил, что посредством различных мероприятий значимость Шуши будет продвигаться и в Азербайджане, и в международном мире.

Заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова отметила, что враг пытался уничтожить следы азербайджанской культуры на территориях, которые 30 лет находились под оккупацией: "Мы постараемся по возможности восстановить наше культурное наследие".

Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати сказал, что хочет создать фотошколу в Шуше, внести вклад в развитие данной сферы в Азербайджане: "Я хочу, чтобы в эту фотошколу в Шуше приезжали учиться со всего мира, чтобы они знали о Карабахе, о Шуше".

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Версия на азербайджанском языке Фото“Şuşa söhbətləri” layihəsinin təqdimatı keçirilib

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