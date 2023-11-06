В Баку презентован документальный фильм "Родовое дерево" о депортации западных азербайджанцев

Общественное объединение "Сеть журналистов Азербайджана" (СЖА) презентовало документальный фильм "Родовое дерево", посвященный теме возвращения западных азербайджанцев на родные земли.

Общественное объединение "Сеть журналистов Азербайджана" (СЖА) презентовало документальный фильм "Родовое дерево", посвященный теме возвращения западных азербайджанцев на родные земли.

Как сообщает Report, фильм рассказывает об известных азербайджанцах, представителях интеллигенции, депортированных из Западного Азербайджана.

Картина основана на рассказах нескольких семей о древней истории, этнографии, кухне, известных личностях и тяжелых судьбах жителей Западного Азербайджана.

В фильме подчеркивается, что в XX веке азербайджанское население четыре раза подвергалось массовой депортации с территории современной Армении. В общей сложности более миллиона азербайджанцев были депортированы с родных земель. Тем не менее, они сохранили свои традиции и передают их будущим поколениям.

Съемки фильма состоялись в Баку, а также в Гейгельском, Геранбойском районах и городе Гяндже, где беженцы из Западного Азербайджана расселились после принудительной депортации.

Автор сценария фильма Аяз Мирзоев, продюсер - Эльнур Нифталиев, режиссер - Зяка Гулиев, оператор - Вугар Шихалиев и режиссер монтажа - Эльмар Тариелоглу.

Фильм "Родовое дерево" подготовлен в рамках проекта "Мы хотим вернуться на родину", реализуемого при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.