В Баку презентовали изделия таджикских ремесленниц

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация работ таджикских мастериц.

Как сообщает Report, она была организована по инициативе посольства Таджикистана в Азербайджане по случаю объявления 2019-2021 г., годами развития села, туризма и народных ремёсел в этой стране.

Посмотреть на уникальные работы таджикских ремесленниц пришло много гостей, в том числе представительницы науки и культуры Азербайджана, дипломатического корпуса и международных организаций, а также таджики, проживающие в Азербайджане.

В рамках мероприятия были представлены работы по шитью, ткачеству, плетению мелких косичек (кокулбофӣ), вышивке на подушках, эскизы рисунков на ткани и платочки ручной работы.

Затем под народные песни прошел показ национальной одежды из атласа, адраса, гулдузи, чакана, а также были выставлены работы сузани и кундал.