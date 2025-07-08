В Баку презентовали фильма о событиях 5 июля 1811 года в Венесуэле

В Баку прошла презентация фильма о событиях 5 июля 1811 года в Венесуэле

В Баку состоялась презентация аудиовизуального документального фильма "Происхождение Венесуэлы" с азербайджанскими субтитрами, посвященного освободительной борьбе страны, начавшейся 5 июля 1811 года.

Как сообщает Report, презентация была организована посольством Боливарианской Республики Венесуэла в Азербайджане и приурочено к празднованию 214-й годовщины провозглашения независимости страны.

С приветственной речью выступил посол Венесуэлы в Баку Кристофер Мартинес, который передал теплые поздравления от имени венесуэльского народа и президента Николаса Мадуро, выразив благодарность за поддержку и дружбу, проявленную в отношении его страны.

Посол напомнил, что 5 июля 1811 года стало судьбоносной датой в истории Венесуэлы - именно в этот день она первой среди латиноамериканских стран официально провозгласила независимость от Испанской империи.

"В этот момент венесуэльский народ единым голосом, с мужеством и решимостью, заявил о своем праве на свободу, положив начало истории суверенного государства", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил боевой и революционный дух венесуэльского народа, заявив о решимости страны отстаивать мир и справедливость.

"Сегодня Венесуэла поднимает свой голос, чтобы предупредить мировое сообщество о нарастающих угрозах. Президент Николас Мадуро призвал мировых лидеров к участию во Всемирном саммите за мир и против войны. Это призыв, на который необходимо откликнуться без промедления. Уже 25 июля в Венесуэле состоится Всемирный конгресс народов за мир и против войны, участие в котором примут представители разных стран, в том числе Азербайджана", - сообщил Мартинес.