В Баку предотвращено вмешательство в первозданный вид историко-архитектурного памятника

В Баку предотвращено незаконное вмешательство в первозданный вид историко-архитектурного памятника местного значения на улице Зарифы Алиевой, 29 в Сабаильском районе Баку под инвентарным номером 3467.

В Баку предотвращено незаконное вмешательство в первозданный вид историко-архитектурного памятника местного значения на улице Зарифы Алиевой, 29 в Сабаильском районе Баку под инвентарным номером 3467.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

При осмотре памятника сотрудниками Бакинского регионального управления госслужбы вмешательство было немедленно устранено, нанесенная на фасад здания краска смыта, историческому памятнику возвращен первозданный вид.

В Госслужбе напомнили, что лица, нарушающие законодательство об охране памятников, несут уголовную, административную, дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность.