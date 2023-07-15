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В Баку предотвращено незаконное вмешательство в первозданный вид историко-архитектурного памятника

В Баку предотвращено незаконное вмешательство в первозданный вид историко-архитектурного памятника В Баку предотвращено незаконное вмешательство в первозданный вид историко-архитектурного памятника местного значения на улице Толстого, 131 в Ясамальском районе Баку под инвентарным номером 3753.
Kультурная политика
15 июля 2023 г. 16:01
В Баку предотвращено незаконное вмешательство в первозданный вид историко-архитектурного памятника

В Баку предотвращено незаконное вмешательство в первозданный вид историко-архитектурного памятника местного значения на улице Толстого, 131 в Ясамальском районе Баку под инвентарным номером 3753.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

При осмотре памятника сотрудниками Бакинского регионального управления госслужбы вмешательство было немедленно устранено, нанесенная на фасад здания краска смыта, дополнительные элементы демонтированы, историческому памятнику возвращен первозданный вид.

По данному факту принимаются меры в соответствии с законодательством.

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