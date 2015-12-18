Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Посольство Швеции в Баку организовало концерт для людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства, концерт был приурочен к отмечаемому в скандинавских странах Дню святой Люсии.

На концерте, на котором участвовали до 250 людей с ограниченными возможностями, была дана информацию о традициях этого дня, а также продемонстрированы национальные танцы Швеции и Азербайджана.

Отметим, что День святой Люсии отмечается 13 декабря и символизирует крепкие узы семьи.