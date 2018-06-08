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    В Баку подведут итоги проекта "Пушкиниана"

    ​12 июня состоится торжественное подведение итогов и награждение победителей проекта

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ 12 июня в Бакинском государственном университете состоится торжественное подведение итогов и награждение победителей проекта "Пушкиниана", сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ.

    Он уже 20 лет проводится в Азербайджане посольством России в Азербайджане, представительством Россотрудничества в Азербайджане, Русской общиной Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана при поддержке министерства образования Азербайджана. 

    За эти годы в проекте приняло участие более 10 тысяч учащихся азербайджанских общеобразовательных заведений.

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