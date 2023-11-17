В Баку отреставрировано историческое здание

Проведены реставрационные работы на карнизной части фасада здания, расположенного по улице А.Алиева, 1, которое является историко-культурным памятником республиканского значения.

Проведены реставрационные работы на карнизной части фасада здания, расположенного по улице А.Алиева, 1, которое является историко-культурным памятником республиканского значения.

Как сообщили Report в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", необходимость проведения реставрационных работы карниза исторического здания была связана с риском падения в результате атмосферных воздействий мелких камней, карнизов и кронштейнов, которые могут представлять опасность для пешеходов.

В ходе реставрации опасные куски камней были закреплены, растительные узоры на кронштейнах восстановлены специальными известковым раствором, металлические части покрыты защитными слоями.

В результате историческому зданию возвращен первоначальный облик.