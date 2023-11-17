О нас

В Баку отреставрировано историческое здание

В Баку отреставрировано историческое здание Проведены реставрационные работы на карнизной части фасада здания, расположенного по улице А.Алиева, 1, которое является историко-культурным памятником республиканского значения.
Kультурная политика
17 ноября 2023 г. 13:20
В Баку отреставрировано историческое здание

Проведены реставрационные работы на карнизной части фасада здания, расположенного по улице А.Алиева, 1, которое является историко-культурным памятником республиканского значения.

Как сообщили Report в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", необходимость проведения реставрационных работы карниза исторического здания была связана с риском падения в результате атмосферных воздействий мелких камней, карнизов и кронштейнов, которые могут представлять опасность для пешеходов.

В ходе реставрации опасные куски камней были закреплены, растительные узоры на кронштейнах восстановлены специальными известковым раствором, металлические части покрыты защитными слоями.

В результате историческому зданию возвращен первоначальный облик.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda tarixi bina bərpa edilib

Другие новости из категории

Министры культуры Азербайджана и России обсудили перспективы развития культурных связей
ФотоМинистры культуры Азербайджана и России обсудили перспективы развития культурных связей
17 ноября 2023 г. 12:27
В Азербайджане пройдет неделя творческих индустрий
В Азербайджане пройдет неделя творческих индустрий
17 ноября 2023 г. 09:43
В Баку состоялась презентация книги и фильма про жизнь братьев Нобель
ФотоВ Баку состоялась презентация книги и фильма про жизнь братьев Нобель
16 ноября 2023 г. 16:47
На Бакинской международной книжной выставке состоялась презентация книги Севги Лейлы Алиевой
ФотоНа Бакинской международной книжной выставке состоялась презентация книги "Севги" Лейлы Алиевой
15 ноября 2023 г. 20:07
Министр культуры: Между Турцией и Азербайджаном будут реализованы многоплановые проекты
Министр культуры: Между Турцией и Азербайджаном будут реализованы многоплановые проекты
15 ноября 2023 г. 00:17
Адиль Керимли: В Анкаре начнет работу Азербайджанский культурный центр
Адиль Керимли: В Анкаре начнет работу Азербайджанский культурный центр
14 ноября 2023 г. 23:17
В Анкаре состоялось заседание совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре
ФотоВ Анкаре состоялось заседание совместной азербайджано-турецкой комиссии по культуре
13 ноября 2023 г. 20:31
Состоялась презентация книги Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу
ФотоСостоялась презентация книги "Узун Гасан - правитель государства Аггоюнлу"
13 ноября 2023 г. 19:29
Министры культуры Азербайджана и Турции подписали соглашение о сотрудничестве
Фото Министры культуры Азербайджана и Турции подписали соглашение о сотрудничестве
13 ноября 2023 г. 13:07
Министры культуры Турции и Азербайджана подпишут соглашение о сотрудничестве
Министры культуры Турции и Азербайджана подпишут соглашение о сотрудничестве
12 ноября 2023 г. 18:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi