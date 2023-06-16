В Баку отметят татарский национальный праздник Сабантуй

18 июня в Баку на территории Приморского бульвара состоится татарский национальный праздник Сабантуй, приуроченный к 100- летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

18 июня в Баку на территории Приморского бульвара состоится татарский национальный праздник Сабантуй, приуроченный к 100- летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на празднике можно будет ознакомится с тематическими площадками: подворье "Дом Баурсака", где будет представлена фотозона, стилизованная под чайную комнату. Там же можно будет приобрести татарские сладости, чай, керамические изделия и продегустировать выпечку под названием баурсак.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по росписи национальных узоров на чайных подставках в виде деревянного самовара.

В подворье "Дом национальной мудрости" посетители ознакомятся с выставочной экспозицией "Духовность, культура, просвещение", посвященная татарским общественным деятелям.

Желающие смогут поучаствовать в тематических мастер-классах по составлению фамильного дерева, изготовлению магнитов, значков с цитатами татарского ученого и просветителя Р.Фахретдина, живописи на настольных мольбертах "Татарские мотивы", вышивке бисером татарских калфаков, созданию картин с национальными узорами.

В программе культурного события также предусмотрена ярмарка народных промыслов и различные конкурсы.

Участники Сабантуя смогут поучаствовать и в спортивно-развлекательные играх по зонам: татарская борьба, битье горшков, бег с ложкой, бег в мешках, бег с коромыслом, гиревой спорт, богатырский молот, "Дружная семейка" и т.д.

А на главной сцене праздника пройдет концерт с участием артистов из Азербайджана и Татарстана. Вход на мероприятие свободный.