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    В Баку отметят национальный день культуры Румынии

    На мероприятии также ожидается участие ряда послов стран ЕС в Азербайджане

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Баку отпразднуют национальный день культуры Румынии, который отмечается в день рождения выдающегося румынского поэта Михая Эминеску.

    Как сообщает Report, в связи с этим сотрудники посольства Румынии, а также представители румынской диаспоры в Азербайджане 15 января посетят памятник М.Эминеску в Баку.

    На мероприятии также ожидается участие ряда послов стран ЕС в Азербайджане.

    Кроме того, совместно с министерством культуры и туризма Азербайджана и Национальной библиотеки в Баку пройдут "Дни румынской поэзии", книжная выставка, а также презентация румынской кухни.

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