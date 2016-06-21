​В Баку отметили Международный день йоги - ФОТО

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке посольства Индии в Азербайджане отметили Международный день йоги.

Как сообщает Report, вначале сессия йоги была организована в Храме огнепоклонников, считающемся также священным среди индусов.

Кроме того, сессия йоги была организована в Ичеришехер, на котором участвовали посол Индии Санджай Рана, сотрудники посольства, члены индийской диаспоры в Азербайджане, любители индийской культуры.

В своем выступлении посол сказал, что Международый день йоги был принят в 2014 году по решению ООН. Он сказал, что йога не связана ни с какой религией, а представляет собой возможность для человека соединиться с природой. С.Рана также выразил удовлетворение тем, что йога с каждым годом становится популярной в Азербайджане.

Отметим, что 26 июня при поддержке посольства Индии в Баку и Центра современного искусства YARAT состоится очередная, массовая сессия йоги.