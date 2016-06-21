 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Баку отметили Международный день йоги - ФОТО

    Посол Индии: Йога с каждым годом становится популярной в Азербайджане

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В Баку при организационной поддержке посольства Индии в Азербайджане отметили Международный день йоги.

    Как сообщает Report, вначале сессия йоги была организована в Храме огнепоклонников, считающемся также священным среди индусов.

    Кроме того, сессия йоги была организована в Ичеришехер, на котором участвовали посол Индии Санджай Рана, сотрудники посольства, члены индийской диаспоры в Азербайджане, любители индийской культуры.

    В своем выступлении посол сказал, что Международый день йоги был принят в 2014 году по решению ООН. Он сказал, что йога не связана ни с какой религией, а представляет собой возможность для человека соединиться с природой. С.Рана также выразил удовлетворение тем, что йога с каждым годом становится популярной в Азербайджане.

    Отметим, что 26 июня при поддержке посольства Индии в Баку и Центра современного искусства YARAT состоится очередная, массовая сессия йоги.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi