Баку. 15 января. REPORT.AZ. В Баку отметили Национальный день культуры Румынии.

Как сообщает Report, на мероприятии, прошедшем перед памятником великому румынскому композитору Джордже Энеску приняли участие сотрудники посольства Румынии в Баку, представители румынской диаспоры, представители азербайджанской общественности.

Открывший мероприятие посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану сообщил, что праздник отмечается в день рождения великого румынского поэта Михая Эминеску. Посол отметил, что отношения в сфере культуры между странами успешно развиваются.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Гюндюз Джафаров в свою очередь отметил плодотворную работу посольства Румынии в Азербайджане в направлении развития двусторонних связей. Он подчеркнул, что Румыния поддерживает территориальную целостность Азербайджана и позицию страны в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

Выступивший далее начальник почтового отдела Министерства связи и высоких технологий Азербайджана Новруз Мамедов предоставил информацию о марке, выпущенной по случаю Национального дня культуры Румынии. Он сказал, что на марке изображены образцы культуры азербайджанского города Лагич и румынского города Хорезу.

После выступлений поэтесса Фарида Гаджиева прочитала стихи Михая Энеску, переведенные ею на азербайджанский язык.