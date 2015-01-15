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    В Баку отметили Национальный день культуры Румынии

    Посол: Отношения в сфере культуры между странами успешно развиваются

    Баку. 15 января. REPORT.AZ. В Баку отметили Национальный день культуры Румынии.

    Как сообщает Report, на мероприятии, прошедшем перед памятником великому румынскому композитору Джордже Энеску приняли участие сотрудники посольства Румынии в Баку, представители румынской диаспоры, представители азербайджанской общественности.

    Открывший мероприятие посол Румынии в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану сообщил, что праздник отмечается в день рождения великого румынского поэта Михая Эминеску. Посол отметил, что  отношения в сфере культуры между странами успешно развиваются. 

    Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Гюндюз Джафаров в свою очередь отметил плодотворную работу посольства  Румынии в Азербайджане в направлении развития двусторонних связей. Он подчеркнул, что Румыния поддерживает территориальную целостность Азербайджана и позицию страны в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

    Выступивший далее начальник почтового отдела Министерства связи и высоких технологий Азербайджана Новруз Мамедов предоставил информацию о марке, выпущенной по случаю Национального дня культуры Румынии. Он сказал, что на марке изображены образцы культуры азербайджанского города Лагич и румынского города Хорезу.

    После выступлений поэтесса Фарида Гаджиева прочитала стихи Михая Энеску, переведенные ею на азербайджанский язык.

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